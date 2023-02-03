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Motosiklet, hafif ticari araca çarpıştı! İşte o anlar...

Motosiklet, hafif ticari araca çarpıştı! İşte o anlar...
03.02.2023 20:36

OTOMATİK OYNAT

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Kayseri'de, motosikletin hafif ticari araca çarptığı kazada 2 sürücü yaralandı. Motosiklet sürücüsü Necmetdin Çelebi'nin (28) durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşam Videoları

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. Necmetdin Çelebi, idaresindeki 38 AGP 963 plakalı motosiklet ile Enes Kaan Talay yönetimindeki 38 HU 874 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Çelebi'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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