Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu Özdilek Köprülü kavşağında AVM istikametinden Alanyurt istikametine seyir halinde olan Süleyman G. yönetimindeki 16 RN 542 plakalı otomobil kavşak üzerinde arıza yaptı. Sürücü, aracını sol şeritte durdurarak tamirci beklemeye başladı. Bu sırada köprü üzerinde aynı istikamete seyir halinde olan Enes B. yönetimindeki 16 SGA 33 plakalı motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu motosiklet otomobilin altına girerken, sürücü ise yere düşerek yaralandı. Sürücüye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Orta refüjdeki çimenlik alana sırt üstü yatırılan yaralı genç, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.