Motosiklet ambulanslar 43 ilin geçiş güzergahında: Bayramda hayat kurtarıcı görev üstleniyorlar

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla araç trafiğinin en yoğun olduğu 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de görev yapan motosiklet ambulanslar, büyük araçların giremediği alanlarda hayat kurtarıcı görev üstleniyor. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki motosiklet ambulanslar, 43 ilin geçiş güzergahında Kurban Bayramı dolayısıyla yaşanan trafik yoğunluğunda meydana gelebilecek trafik kazalarına anında ulaşabilmeleri için bölgede hazır bekliyor. Her motosiklette iki sağlık görevlisinin bulunduğu ambulanslar, bayram dolayısıyla özellikle trafiğin yoğun olduğu Ankara-Samsun kara yolunda hayat kurtarıcı görev üstleniyor.