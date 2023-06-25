Haberler Yaşam Videoları Motosiklet ambulanslar 43 ilin geçiş güzergahında: Bayramda hayat kurtarıcı görev üstleniyorlar

Motosiklet ambulanslar 43 ilin geçiş güzergahında: Bayramda hayat kurtarıcı görev üstleniyorlar

Motosiklet ambulanslar 43 ilin geçiş güzergahında: Bayramda hayat kurtarıcı görev üstleniyorlar
25.06.2023 10:25

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:17
Kontrolden çıkan otomobil...
Yaşam 00:46
Üsküdar'da bidonla benzin...
Yaşam 02:19
Yılanların dansı kamerada
Yaşam 00:52
Otomobilin çarptığı genç kadın...
Yaşam 03:43
Selde araç içinde mahsur kalan...
Yaşam 03:26
Kaçak göçmenleri taşıyan araç...
Yaşam 01:12
İzmir’de gökyüzünde görülen...
Yaşam 02:16
“Tacize uğradım” diyen kadını...
Yaşam 01:40
The Simpsons bunu da bilmiş!...
Yaşam 00:28
Sevgilisine çarpan yaşlı adamı...
Yaşam 00:19
Kamyoncuların kavgası kamerada
Yaşam 02:20
İstanbullu’nun İETT çilesi...

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla araç trafiğinin en yoğun olduğu 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de görev yapan motosiklet ambulanslar, büyük araçların giremediği alanlarda hayat kurtarıcı görev üstleniyor. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki motosiklet ambulanslar, 43 ilin geçiş güzergahında Kurban Bayramı dolayısıyla yaşanan trafik yoğunluğunda meydana gelebilecek trafik kazalarına anında ulaşabilmeleri için bölgede hazır bekliyor. Her motosiklette iki sağlık görevlisinin bulunduğu ambulanslar, bayram dolayısıyla özellikle trafiğin yoğun olduğu Ankara-Samsun kara yolunda hayat kurtarıcı görev üstleniyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA