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Motorsiklet sürücüsüne çarptı, dayak yedi

Motorsiklet sürücüsüne çarptı, dayak yedi
28.10.2021 11:27
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Eyüp’te motosiklet sürücüsü taksiye arkadan çarparak yere savruldu. Yaralanan sürücünün amcası, olay yerine gelerek taksiciyi darp etti. O anlar kameralara yansıdı. Olay dün saat 17.00 sıralarında Kazım Karabekir mahallesi İmrahor caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, Fazlı Kemal yönetimindeki 34 TAH 84 plakalı taksiye arkadan çarptı. Kaza sonrası sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kaza haberini alan motokuryenin yakınları ise olay yerine geldi. Yeğenini yerde yaralı halde gören amca, taksi sürücüsüne saldırdı. Araya giren vatandaşlar kavgayı büyümeden engelledi.

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