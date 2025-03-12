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Motorize polis ekipleri kaza yaptı 2 polis yaralandı
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Motorize polis ekipleri kaza yaptı 2 polis yaralandı

Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 08:36 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2025 08:36

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Motorize polis ekiplerinin kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı. Kazada 2 polis memuru yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Kazayı duyan polis memurlarının meslektaşları olay yeri ve hastaneye akın etti.

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