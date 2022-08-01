Motokurye küçük çocuğa çarpmamak için kendi canını böyle hiçe saydı

Bursa’da motokurye yola biranda atlayan küçük çocuğa çarpmamak işin motoru devirerek kendini yere attı. O anlar anbean kameralarda. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motokurye sokaktan geçtiği esnada küçük bir çocuk saklandığı otomobilin önünden biranda yola fırladı. Motokurye ise çocuğa çarpmamak için motoru devirerek kendini yere attı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlayan kurye ile küçük çocuğun yanına ilk çevredekiler koşarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılara her ihtimale karşı Bursa Şehir Hastanesi’ne götürdü.