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Mobilya mağazası önündeki sandalye hırsızlığ! İşte o anlar kamerada

Mobilya mağazası önündeki sandalye hırsızlığ! İşte o anlar kamerada
12.06.2023 17:33

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Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya mağazasının önünde kolilenmiş halde duran sandalyeler çalındı. 2 kolinin çalındığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları

Olay, gece yarısı Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren mobilya mağazasının önünde meydana geldi. Kapalı olan iş yerinin önüne gelen şüpheli, etrafta kimsenin olmadığından emin olduktan sonra, koli ile paketlenmiş halde duran sandalyeleri çaldı. Şüpheli, 5 koliden 2'sini alarak uzaklaşırken, mağaza sahipleri, sabah iş yerine geldiğinde sandalyelerin yerinde olmadığını fark etti. Şikayet üzerine kamera görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

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