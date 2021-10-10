Minik Eymen'in hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir rezidansın otoparkında 8 yaşındaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'yı fark etmeyen hala Z.A.'nın, cipin altında kalan yeğeninin üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortayı çıktı. Görüntülerde ayrıca, Eymen'i ezdiğini yaklaşık 20 metre sonra fark eden hala Z.A.'nın panikle araçtan indiği, yanına geldiği yeğenini kucağına alarak asansöre taşıdığı yer aldı. İşte minik Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüyle sonuçlanan elim kazadan saniye saniye görüntüler...