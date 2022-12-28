Minibüs şoförünün hayatını kaybettiği , 4 kişinin de yaralandığı halk otobüsü ve minibüs kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'nde meydana gelmiş, H.I.'nın kullandığı 46 H 0278 plakalı halk otobüsü, şehir merkezi istikametinden Karataş mevkiine seyir halindeyken Veysel Uçama idaresindeki 80 GE 244 plakalı minibüsle çarpmıştı. Kazada sürücüler H.I. ve V.B. ile her iki araçta bulunan yolcular Ş.B, H.K. ve S.N. yaralanırken, durumları iyi olan yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Kaza görüntüleri MOBESE kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, minibüs ve otobüsün seyrettiği, minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybederek şeridinde giden halk otobüsüne çarptığı görüldü.