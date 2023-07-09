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Milyonlar rahat nefes alacak! Hayat kolaylaştıracak uygulamalar e-Devlet'te!

Milyonlar rahat nefes alacak! Hayat kolaylaştıracak uygulamalar e-Devlet'te!
09.07.2023 19:05

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Milyonlarca velinin hayatını kolaylaştıracak 25 farklı hizmet artık e-Devlet'te. Veliler, okul kayıt takibinden burslara kamp başvurusuna kadar farklı hizmetleri e-Devlet üzerinden takip edebilecek. İşte detaylar...

Yaşam Videoları

Velilerden kaza yapanlara kadar milyonlarca vatandaşın hayatını kolaylaştıracak, kurum kurum gezmeden işini çözmesini sağlayacak arka arkaya projeler hizmete girecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet hizmetleri ile ilgili TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna bilgi verdi. Koç, şu mesajları verdi:

"VELİLER NEFES ALACAK"

16 yaş altındaki çocukların velileri, okul kayıt takibinden burslara kamp başvurusuna kadar 25 hizmeti e-Devlet üzerinden alabilecek ve takip edebilecek.

"DİPLOMALARA RAHAT ULAŞIM"

'Eğitim Hayatım' hizmeti devreye sokulacak. Anaokulundan yükseköğretime kadar bütün eğitim hayatının dijital kayıtları, staj ve sertifikaları burada yer alacak. Okullardan otoparklara, otobüs duraklarından hastanelere, acil toplanma alanlarına kadar her şeyin görülebileceği konum bazlı bir hizmet de e-Devlet'te yer alacak.

"SANAL ASİSTAN"

Sabah'ta yer alan habere göre, e-Devlet yapay zeka kullanmaya başlayacak. Bu kapsamda sanal asistanlık uygulaması devreye alınacak. Vatandaş çağrı merkezleri yerine sanal asistanlar ile konuşacak. Vatandaşların kazalardan sonra kaputun üzerinde belge doldurma çilesi sona erecek. Sigortanın da kullanacağı belgeler dijital ortama taşınacak. Vatandaş dijital ortamda anında bu metni doldurabilecek. Koç, e-Devlet'in hacklandığı iddialarına şu yanıtı verdi

"KAPUT ÜZERİNDE EVRAK DOLDURMAYA SON"

Vatandaşların kazalardan sonra kaputun üzerinde belge doldurma çilesi sona erecek. Sigortanın da kullanacağı belgeler dijital ortama taşınacak. Vatandaş dijital ortamda anında bu metni doldurabilecek.

"E- DEVLET HACKLENMEDİ"

e-devlet altyapısı, kullanıcılara ilişkin profil bilgileri ve kullanıcı hesapları dışında bir veri tutmamaktadır. Ondan dolayı herhangi bir verinin sızması veya hacklenmesi teknik olarak mümkün değil. Ayrıca kullanıcıların sisteme girişleri için güçlü şifreleme yöntemlerini kullanıyoruz. Üstüne şu anda çift doğrulama getiriyoruz. Üstüne şu anda Z anahtarıyla birlikte blok zinciri teknolojisini getiriyoruz.

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