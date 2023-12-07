Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ı vahşice katletmişti! Cinayetle ilgili iddianame tamamlandı

İstanbul Bayrampaşa'da dün öğlen saatlerinde dondurucuda parçalanmış halde bulunan cesedin Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'a ait olduğu ortaya çıkmıştı. Kaçırıldıktan sonra iple boğularak öldürülen ve 6 parçaya ayrılmış cesedi derin dondurucuda saklayan Muhammet Nuh Kasadar’ın katil zanlısı sevk edildiği adliyeyede tutuklanmıştı. Son dakika bilgisine göre vahşi olayla ilgili iddianame tamamlandı. Katil zanlısı Öztürk hakkında "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.