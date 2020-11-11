Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş ara tatil açıklaması! Tarihi duyurdu | Ara tatil ne zaman başlıyor?

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki ara tatilin 16 Kasım Pazartesi gününden itibaren başlayacağını duyurarak, "16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum'' açıklamasında bulundu.

Koronavirüs sürecinde yüz yüze ve uzaktan olarak devam eden eğitim-öğretim dönemiyle ilgili olarak beklenen ara tatil açıklaması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, pandemi gölgesinde devam eden süreçte ilk ara tatilin tarihini açıkladı.

İşte Ziya Selçuk'un Twitter hesabından yaptığı açıklamalar

16 Kasım Pazartesi itibariyle başlayacağımız ara tatilde, öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerdir. Kendilerine şimdiden iyi ve verimli bir mesleki gelişim dönemi diliyorum.

Çocuklar beni okulda görür görmez "Hoca'm, ara tatil olacak mı?" diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum.

16 Kasım Pazartesi itibariyle başlayacağımız ara tatilde, öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerdir. Kendilerine şimdiden iyi ve verimli bir mesleki gelişim dönemi diliyorum. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 11, 2020