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Milas'ta orman yangını! 9 uçak, 9 helikopter ve çok sayıda ekip müdahale ediyor

Milas'ta orman yangını! 9 uçak, 9 helikopter ve çok sayıda ekip müdahale ediyor
14.07.2023 19:53

OTOMATİK OYNAT

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Milas-Bodrum Havalimanı yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 helikopter ve 9 uçakla havadan, 53 arazöz ve su tankeri, 4 dozer, 300'ün üzerinde personelle karadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle tehdit altına giren yerleşim yerlerinde tahliyeler başlanırken, yüksek gerilim nedeniyle bölgede elektrik kesintileri de yaşanıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yangın bölgesine doğru yola çıkarken A Haber muhabiri Tayfun Er son gelişmeleri aktardı. Er "Bölgedeki yoğun duman nedeniyle hava trafiği de etkileniyor. Sıcaklık 42 derece civarında. Yerli üretim olan alev geciktirici kırmızı sular da kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

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