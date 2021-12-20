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Midyat’ta trafik kazası sonucu 9 kişi yaralandı

Midyat’ta trafik kazası sonucu 9 kişi yaralandı
20.12.2021 13:59

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Mardin'in Midyat ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan servis ile pikabın karıştığı kazada hastalarında aralarında olduğu 9 kişi yaralandı. Kaza, Midyat ilçesi Acırlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, diyaliz hastalarını taşıyan A.H. idaresindeki 47 AAN 191 plakalı servis minibüs ile A.Ç idaresindeki 47 AU 744 plakalı pikap çarpıştı. pikap çarpıştı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 sağlık ekipleri, itfaiye ve ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 6'sı diyaliz hastası olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılara ilk tedavilerinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılıp yol trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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