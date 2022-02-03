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Metrobüste korku dolu anlar! Yolcular arasında bıçaklı kavga kamerada

Metrobüste korku dolu anlar! Yolcular arasında bıçaklı kavga kamerada
03.02.2022 18:51

OTOMATİK OYNAT

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Metrobüste Gökay A., tartıştığı Murat Köklü ve amcası Mustafa Köklü'ye bıçakla saldırdı. Mağdur aile yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Mustafa Köklü "Çocuğum orada, eşim orada bu adam rastgele salladı bıçağı. İyi ki bana geldi, çocuğuma da gelebilirdi, eşime de gelebilirdi. Olayın bir sebebi yok" dedi. Şemsiye ile olaya müdahale etmeye çalışan Sevda Köklü "Ben can havliyle eşim ve yeğenim saldırganla boğuşurken çocuklarımın derdine düştüm. Çocuklarımı uzaklaştırınca bir de baktım elinde bıçak var, yerler kan. Şemsiyeyle ben de saldırdım, eşimi ve yeğenimi korumaya çalıştım" diye konuştu.

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