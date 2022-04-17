RAMAZAN İMSAKİYE
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Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Trakya’da beklenen sağanak başladı

Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Trakya’da beklenen sağanak başladı
17.04.2022 16:53

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış Trakya'da başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Trakya’da sağanak yağış etkili oluyor. Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde sağanak nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise tentelerin altına ve otobüs duraklarına sığındı. Yağış zaman zaman Kırklareli ile Tekirdağ'da etkili oluyor. Yağışların Edirne ve Tekirdağ'da Salı gününe kadar devam etmesi beklenirken, Kırklareli'nde ise Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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