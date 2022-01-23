Meteoroloji'nin Doğu Akdeniz için yaptığı uyarının ardından fırtına etkili olmaya başladı

Meteoroloji'nin Doğu Akdeniz için yaptığı uyarının ardından fırtına etkili olurken, kıyıya zaman zaman devasa dalgalar vuruyor. Meteoroloji, bugün için Doğu Akdeniz'de fırtına, sonraki 3 gün için de fırtına şeklinde rüzgar uyarısı yaptı. Akdeniz'de yaşanan fırtınada Mersin sahil kıyılarına zaman zaman dev dalgalar vuruyor. Meteoroloji, yarından itibaren 3 gün süreyle Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan, günün ilk saatlerinde doğu ve güneybatıdan 5 ile 9 kuvvetinde (saatte 50 ile 90 kilometre hıza kadar) fırtınamsı rüzgarın etkili olacağını aktardı. Dalgaların da yer yer 2 ile 4 metreye kadar çıkacağı kaydedildi.