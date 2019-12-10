Meteoroloji'den son dakika uyarısı: O illere kar geliyor! 10 Aralık bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri yağışlı geçecek. Malatya ve Van illerinde kar yağışı bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak?
10 Aralık hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte 10 Aralık Meteoroloji hava durumu uyarıları...
O İLLER İÇİN KAR UYARISI
Malatya'da bugün çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri kar yağışlı, Van'da parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı hava hakim olacak.
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
EGE
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
İZMİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 14°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli
ÇANKIRI °C, 7°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli
KONYA °C, 7°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BAYBURT °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar bölgenin güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli
KARS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli
MALATYA °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri kar yağışlı
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu
GAZİANTEP °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmurlu
SİİRT °C, 6°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu
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