Meteoroloji'den Adana ve Mersin için kırmızı kodlu uyarı 06.01.2020 10:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları kuvvetli meteorolojik hadiselere karşı uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında Adana ve Mersin için kırmızı kodlu uyarı yaptı. Mersin ve Adana'da metrekareye 100-200 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur kuvvetli yağış beklenen Adana'dan ayrıntıları aktardı...

Mersin ve Adana için yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Çarşmaba günü sabah saatlerine kadar Mersin'de il merkezi ve kıyı ilçeleri ile Adana'nın batısında şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Bu kapsamda vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.