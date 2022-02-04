Meteoroloji'den 8 kente sarı kodlu uyarı! İstanbul'da akşam saatlerine dikkat | 4 Şubat hava durumu

Haftanın son iş günü hava durumu vatandaşlarca merak edilirken Meteoroloji'den beklenen son dakika açıklaması geldi. Bugün Marmara'nın batısı dışında kalan ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji yoğun yağış nedeniyle 8 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul'da gün içinde yağış beklenmezken akşam saatlerinde yağmur etkili olacak. İşte 4 Şubat son dakika yurt genelinde hava durumu tahmini.