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Meteoroloji'den 8 kente sarı kodlu uyarı! İstanbul'da akşam saatlerine dikkat | 4 Şubat hava durumu

Meteoroloji'den 8 kente sarı kodlu uyarı! İstanbul'da akşam saatlerine dikkat | 4 Şubat hava durumu
04.02.2022 10:24

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Haftanın son iş günü hava durumu vatandaşlarca merak edilirken Meteoroloji'den beklenen son dakika açıklaması geldi. Bugün Marmara'nın batısı dışında kalan ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji yoğun yağış nedeniyle 8 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul'da gün içinde yağış beklenmezken akşam saatlerinde yağmur etkili olacak. İşte 4 Şubat son dakika yurt genelinde hava durumu tahmini.

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Son dakika hava durumu uyarısı geldi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu; Marmara'nın batısı dışında kalan ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve Sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde görülecek yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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