Meteoroloji'den 50 ile sarı 6 ile turuncu uyarı! Kuvvetli geliyor! İstanbul için saat verildi | HAVA DURUMU

Kar yağışının ardından "kar yeniden yağacak mı?, Hava nasıl olacak?" sorularının yanıtı araştırılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden merak edilen sorunun yanıtı geldi. Meteoroloji 50 kente sarı, 6 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulundu. İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bildirildi. İstanbul'da bugün aralıklarla yağmur beklenirken, yağış öğleden sonra Avrupa Yakası'nda etkisini artıracak. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu