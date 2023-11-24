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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023, 09:23 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023, 09:37

Meteoroloji uyardı! İstanbul’da kar kapıya dayandı

Hava sıcaklıkları bir anda düşerken geçtiğimiz pazar günü İstanbul'a ilk kar yağışı geldi. Pazar sabahına karla uyanan İstanbullular bu hafta sonu havanın nasıl olacağını araştırmaya başladılar. MGM, İstanbul için 26 Kasım Pazar gününe kar uyarısında bulundu. Sıcaklıkların 9 derece birden düşmesi beklenen valilik alınan tedbirleri açıkladı. Öte yandan bir uyarı da "Bomba siklon" için geldi. Peki "Bomba siklon" nedir? Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu...

HAVA DURUMU | İstanbulda kar kapıya dayandı! Pazar gününe dikkat! Bomba siklon geliyor | 24 Kasım 2023 hava durumu
HAVA DURUMU | İstanbul'da kar kapıya dayandı! Pazar gününe dikkat! Bomba siklon geliyor | 24 Kasım 2023 hava durumu

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