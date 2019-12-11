Meteoroloji İstanbul ve o iller için saat verdi! 11 Aralık bugün hava durumu nasıl olacak? 11.12.2019 09:48

Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre, Muğla, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri, Isparta’nın güneyi, Burdur’un doğusu ile Antalya çevrelerinde şiddetli, Antalya Merkezi ve batı kıyılarında aşırı yağış olması bekleniyor. İstanbul'da ise öğle saatlerinden sonra yağmur olacak. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 11 Aralık Meteoroloji hava durumu uyarıları...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Muğla, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu ile Antalya çevrelerinde şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya il merkezi ve batı kıyılarında aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

Meteoroloji, İstanbul'da bugün parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde yer ye puslu ve sisli havanın hakim olacağını bildirdi.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek ve önemli bir değişiklik olmayacak.

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MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla kıyılarında şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın güney Ege kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

İZMİR °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu ile Antalya çevrelerinde şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya il merkezi ile batı ilçelerinde aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz kıyılarında kuvveti ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların şiddetli, il merkezi ile batı ilçelerinde aşırı olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli güney kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimleri ile Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

KONYA °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BAYBURT °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu