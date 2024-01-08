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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024, 17:43 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024, 18:07

❄️Meteoroloji hava raporunu yayımladı! İstanbul'da ne zaman kar yağacak?

Yeni yıla girilmesinin ardından hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlar su baskınlarına neden olurken, Meteoroloji'den yapılan son tahmine göre, Akdeniz'in doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak, yarın öğle saatlerinden sonra Adana'da ve Mersin'in doğu ilçelerinde kuvvetli olacak. Yağışların birçok ilde çarşamba günü kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.Sıcaklıkların da 10 ila 12 derece birden düşeceği belirtildi. İstanbul özelinde vatandaşların hasret kaldığı kar yağışı için saat verilirken, megakent başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi. Öte yandan Meteoroloji, 16 il için sarı kodlu uyarı verdi. İşte detaylar...

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