RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Yaşam Videoları Meşaleli doğum günü kutlaması paniğe neden oldu

Meşaleli doğum günü kutlaması paniğe neden oldu

Meşaleli doğum günü kutlaması paniğe neden oldu
27.03.2023 21:44

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:19
İşten çıkarıldığı iddia edilen...
Yaşam 00:59
Meteoroloji İstanbul dahil 37...
Yaşam 01:44
Adıyaman'da depremlerin ikiye...
Yaşam 01:38
Bağcılar'da bir kişi, cadde...
Yaşam 01:09
Kontrolden çıkan otomobil...
Yaşam 01:04
Arnavutköy’de motosiklet...
Yaşam 00:31
Artvin'in Kemalpaşa...
Yaşam 00:42
Sıcak asfalt malzemesi yüklü...
Yaşam 00:16
Gaziantep'te pes dedirten...
Yaşam 06:01
Pusuya düşürülen tesisatçının...
Yaşam 01:40
İstanbul'da ilk teravih namazı...
Yaşam 00:42
Adana'da kan donduran olay!...

Olay, Mevlana Mahallesi Mevlana Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı apartmanın birinci katında bulunan dairede yaş günü kutlaması düzenlendi. Düzenlenen kutlamada çocuklar meşale yaktı. Yakılan meşale evi dumana boğunca meşale apartmanın koridoruna atıldı. Meşaleden çıkan dumanlar apartmanı dumana boğdu. Dumanı gören apartman sakinleri yangın var diye 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ekipleri ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Panik yaşayan apartman sakinleri sokağa döküldü. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede gerçek ortaya çıktı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA