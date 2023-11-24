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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023, 11:59 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023, 12:49

Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Gözaltı, 2 Kişi Aranıyor!

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mersin'de düzenlediği operasyonda yasa dışı bahis şebekesine darbe vurdu! 4 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi aranıyor. Cep telefonları, bilgisayarlar ve sahte banka kartlarıyla dolu bir ofis ortaya çıktı. Detaylar videomuzda...

Mersin'de ofis olarak kullanılan bir iş yerinde yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin arandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, ofis olarak kullanılan bir iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, şirket adı altında faaliyet yürüten iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, A.İ.U., F.K., F.H. ve E.T isimli şüphelileri gözaltına aldı.

İş yerinde yapılan aramada ise değişik marka ve modellerde 45 cep telefonu ve telefonlara takılı vaziyette 37 sim kartı, 7 değişik marka ve modellerde bilgisayar, değişik şahıslar adına bankalardan alınan 54 banka kartı ele geçirildi.

Olayla ilgilisi olduğu belirlenen A.K. ile iş yeri sahibi E.A.'nın arandığı belirtildi.

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