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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya operasyonu 7 gözaltı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya operasyonu 7 gözaltı
17.03.2022 15:50

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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Silifke ve Tarsus ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, Nevruz öncesi yasadışı gösteri ve eylem yapabileceği değerlendirilen, bir dönem örgütün kırsal kadrosunda silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana da ele konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

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