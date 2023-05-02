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Mersin'de suç örgütüne operasyon: 18 kişi gözaltına alındı

Mersin'de suç örgütüne operasyon: 18 kişi gözaltına alındı
02.05.2023 16:36

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Mersin'de yasadışı bahis oynatıp, zorla senet imzalattıkları iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların bu zamana kadar 66 milyon 234 bin TL suç geliri elde ettiği belirlendi. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Erdemli, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde 18 şüphelinin internet üzerinden yasadışı bahis oynatarak ağına düşürdükleri kişileri borçlandırdığı, borç karşılığı şahıslara zorla senet imzalatıldığı ve borcunu ödeyemeyen şahısların ise gayrimenkullerini üzerlerine geçirdiklerini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 24 cep telefonu, 59 banka kartı, 2 bilgisayar, 1 hard disk, 1 flaş bellek, 1 hafıza kartı, 2 tabanca, 12 tapu senedi, 100 boş senet ve yasadışı bahisten elde edilen 217 bin lira para, döviz ve altın ile çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu. Yapılan araştırmada yakalanan şüphelilerin bu zamana kadar 66 milyon 234 bin TL suç geliri elde ettiği belirlendi.

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