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MERSİN'de sokak ortasında çıkan kavgada 2 kişinin balkondan atlayarak kavgaya dahil oldu

MERSİN'de sokak ortasında çıkan kavgada 2 kişinin balkondan atlayarak kavgaya dahil oldu
12.12.2022 12:17

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MERSİN'de sokak ortasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına dönerken, 2 kişinin balkondan atlayarak kavgaya dahil olması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları

MERSİN'de sokak ortasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına dönerken, 2 kişinin balkondan atlayarak kavgaya dahil olması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, dün merkez Mersin Yenişehir Dumlupınar Mahallesi 1522 Sokak'ta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre mahallede ikamet eden yabancı uyruklu Ahmad Al Dahar ve Sakar Al Dakar, sokaktan hızla geçen bir otomobilin sürücüsünü uyardı. Sürücü, Dahar ve Dakar ile tartıştıktan sonra bölgeden uzaklaştı. İsmi açıklanmayan sürücü, bir saat sonra 3 araç ile arkadaşlarını toplayıp, geldiği sokakta Dahar ve Dakar'ın evlerine taşla saldırdı. Bunun üzerine Dahar ve Dakar, balondan atlayıp, taşlı sopalı kavgaya karıştı. İhbar üzerine sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAVGA ANI KEMARADA

Ayrıca, kavga anı sokakta yaşanalar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, apartman dairesinin 1'nci kat balkonundaki Dahar ve Dakar'ın atlayarak kavgaya dahil olduğu yer alıyor.

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