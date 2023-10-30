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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023, 17:47 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023, 18:13

Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 4 gözaltı

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, örgütün gençlik yapılmasında DGH Mersin gençlik sorumlusu olduğu değerlendirilen M.K. ile sosyal medya üzerinden örgütü övücü paylaşımlar yapan N.B, A.G ve U.T. tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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