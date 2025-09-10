PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Yaşam Videoları
Mersin'de otoyolda zincirleme kaza: 5 yaralı
Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 21:57
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Mersin'de otoyolun gişeler mevkiinde 2 tır, birer tanker, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılardan araç kabininde sıkışan kamyon şoförü, ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Bunlar da Var
02:37
Gürsel Tekin'e yumruklu tepki!
08.09.2025
Pazartesi
22:22
Gürsel Tekin: ''Ben kayyum değilim''
08.09.2025
Pazartesi
01:17
İzmir’de polis karakoluna yapılan saldırı anı - VİDEO
08.09.2025
Pazartesi
02:35
Balçova'da 2 polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08.09.2025
Pazartesi
CANLI YAYIN