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Mersin'de orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı
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Mersin'de orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024, 08:51   |   Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2024, 08:51

Mersin'in Erdemli ilçesi sınırlarında gece saatlerinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangın, ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın hızla yayıldı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve orman işçileri ile Erdemli Belediyesi iş makineleri sevk edildi. Bölgeye ulaşmak için iş makineleriyle yol açıldı. Yolun açılmasıyla arazöz ve orman işçileri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik mücadeleyle yangın kontrol altında alındı.

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