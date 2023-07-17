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Mersin'de orman yangın! Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor

Mersin'de orman yangın! Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor
17.07.2023 01:26 - Son Güncelleme: 17.07.2023 01:30

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Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Mersin'de ilçeye bağlı Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve ekipler sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Mersin ve Çanakkalede orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

"YANGINA TOMA'LARLA DA MUDÜHALE EDİLİYOR"

Mersin'in Gülnar ilçesinde Kavakoluğu Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale, havanın kararması nedeniyle karadan devam ediyor. Bölgedeki rüzgarlı havanın etkisi ve sarp arazi nedeniyle hızla büyüyen yangına emniyet güçlerine bağlı TOMA'lar da müdahale ediyor.

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