Mersin’de nişanlı çifti ölüm ayırdı: Elektrik çarpması ve trafik kazası

Olay, ilçeye bağlı Dağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Günar ve nişanlısı İkbal Yıldırım, bahçelerinde ceviz toplarken talihsiz bir kaza yaşandı. Günar, ağaçlardan ceviz düşürmek için kullandığı metal çubuğun elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.

Genç adamı hastaneye götürmek için direksiyona geçen İkbal Yıldırım, 33 E 9960 plakalı otomobille yola çıktı. Ancak Tabiye Mahallesi Köypınarı Caddesi'nde ilerlerken Burak H. idaresindeki 33 AUU 204 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sulama kanalına, motosiklet ise bahçeye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hem elektrik akımına kapılan hem de kazada yaralanan Yusuf Günar yaşamını yitirdi. Nişanlısı İkbal Yıldırım ve motosiklet sürücüsü Burak H.'nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Talihsiz olayla ilgili soruşturma devam ederken, çiftin 14 Eylül'de nişanlandığı bilgisine ulaşıldı.