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Mersin’de korkunç kaza: Servis devrildi! 10 yaralı
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Mersin'de korkunç kaza: Servis devrildi! 10 yaralı

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 18:35 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2025 18:35

Kaygan yolda kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi. Kazada 10 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye sevk edildi.

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası, bölgede endişe yarattı. Edinilen bilgilere göre, Hasan P. yönetimindeki 33 C 3000 plakalı bir işletmeye ait işçileri taşıyan servis minibüsü, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından sürücü ve araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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