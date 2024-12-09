Mersin'de koca dehşeti: Karısını ve çocuğunu öldürdükten sonra intihara kalkıştı!

Mersin'in Toroslar ilçesinde önce eşini tabancayla öldüren Zafer Ç. (46), ertesi gün 8 yaşındaki oğlunu da öldürdü ve ardından intihara teşebbüs etti. Olay, Arpaçsakarlar Mahallesi'nde başladı. Leyla Ç. (50), yeni aldığı evi temizlemeye giderken, tartıştığı eşi tarafından başından vurularak öldürüldü. Zanlı, 8 yaşındaki oğlu M.Ç.'yi de yanına alarak kaçtı. Ertesi gün polis, kırsal kesimde baba ve oğlunun olduğu yere ulaştı. M.Ç.'nin başından vurularak öldürüldüğü, Zafer Ç.'nin ise göğsünden kendini vurarak intihara teşebbüs ettiği belirlendi. Zafer Ç. hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.