RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Yaşam Videoları Mersin’de kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için tüm ekipler seferber oldu

Mersin’de kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için tüm ekipler seferber oldu

Mersin’de kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için tüm ekipler seferber oldu
19.04.2022 08:52

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:20
Kadiköy’de istinat duvarı...
Yaşam 01:12
32 yıllık su deposu 15...
Yaşam 02:02
Veteran kaleci, halı sahada...
Yaşam 02:01
Şişli’nin göbeğinde ilginç...
Yaşam 01:38
Bozcaada seferlerine fırtına...
Yaşam 00:47
Sakatlığı bahane etti evlilik...
Yaşam 00:54
Teravih namazına giden kadın...
Yaşam 01:08
Bahçelievler'de asalı büyücü...
Yaşam 00:42
Taş yüklü kamyon çarpıştığı...
Yaşam 01:47
Kavgaya katılmak için 2....
Yaşam 01:34
Ters şeritten gelen araç...
Yaşam 01:40
Trakya’da beklenen sağanak...

Mersin’in Erdemli ilçesinde 8 yaşındaki Nur Hamit Bilal, gece saatlerinde kayboldu, mahalle halkıyla birlikte tüm ekipler bulmak için harekete geçti. Kokuya duyarlı köpeklerle aranan kız çocuğundan ilk 6 saat içinde bir haber alınamadı. Olay, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi Merkeze Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Havva ve Hamit Bilal çiftçinin 8 yaşındaki kızı Nur, gece 21.30 sıralarında kayboldu. Çocuğu bulamayan ailesi komşulardan yardım istedi. Komşular hem mahalle sakinlerine hem de ekiplere haber verdi. Bunun üzerine mahalle sakini yaklaşık 200 kişi ile birlikte jandarma, AFAD, AKUT ve İtfaiye ekipleri 2’si kokuya duyarlı biri kadavra olmak üzere 3 köpek getirerek arama çalışması yaptı. Vatandaşlarla tüm ekipler çocuğun evi başta olmak üzere 5 kilometrelik alanda 6 saat süren detaylı arama yaptı. Yapılan ilk aramalarda bir sonuç alınamazken, çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA