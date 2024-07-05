SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024, 08:59 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2024, 08:59

Mersin'de karakol önünde havaya ateş açan şahsı özel harekat polisi vurdu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde polis karakolu önünde havaya rastgele ateş açan şahıs, özel harekat polisi tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Edinilen bilgiye göre olay, Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi Siteler Polis Karakolu önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan A. isimli bir kişi polis karakolu önüne gelerek elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. Bunun üzerine bölgeye hemen özel hareket polisleri çağrıldı. Polis önce şahsı tüfeği bırakması için ikna etmeye çalıştı ancak şahıs ikna olmayınca özel harekat polisi Ercan A.'yı bacağından vurup etkisiz hale getirildi. Yaralanan Ercan A. çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Beylikdüzü’nde 2 araç çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı
05.07.2024Cuma
Masaj salonunda skandal olay: Seni Bergen gibi yapacağım
04.07.2024Perşembe
Yağışlı hava beraberinde kazayı getirdi: 6 yaralı
04.07.2024Perşembe
Bursa’da yağmur sularının yükselttiği derede kimliği belirsiz bir ceset bulundu
04.07.2024Perşembe
Bursa'da sağanak yağış metro seferlerini de durdurdu, raylar şelaleye döndü
04.07.2024Perşembe
Bunlar da Var
Biga’da cinayet: 3 ölü! 00:23
Biga'da cinayet!
04.07.2024Perşembe
Karaman’da amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 01:11
Amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
04.07.2024Perşembe
Tekirdağ’da şiddetli fırtına: Kamp alanı böyle yerle bir oldu 01:38
Kamp alanı böyle yerle bir oldu
04.07.2024Perşembe
Dilber tatilde! Hazar Ergüçlü’den bikinili paylaşım! 00:12
Dilber tatilde! Hazar Ergüçlü sosyal medyayı yaktı kavurdu!
04.07.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA