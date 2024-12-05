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Mersin’de kan donduran olay: Amca ile yeğen kavgası 3 can aldı
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Mersin’de kan donduran olay: Amca ile yeğen kavgası 3 can aldı

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 19:02 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 19:02

Mersin'de bir şahıs, alkol aldıkları evde tartıştığı 2 amcası ile 1 akrabasını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Mezitli ilçesi Kuyluk Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Uyar, kardeşi Ramazan Uyar, akrabaları Tuna Özel ve yeğenleri C.U. ile dün gece aynı evde bir araya gelerek alkol almaya başladı. Tuna Özel'e ait evde gecenin ilerleyen saatlerinde akrabalar arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.U., üzerinde taşıdığı bıçakla amcaları Ömer ve Ramazan Uyar ile akrabası Tuna Özel'i bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, olaydan sonra kayıplara karıştı.


Öldürülen 3 şahsın cesedi, sabah saatlerinde komşuları tarafından fark edildi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Yapılan araştırmada, cinayetin C.U tarafından işlendiği bilgisine ulaşan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin gidebileceği adreslerde arama yaptı. Zanlı, polisin yaptığı çalışmayla saklandığı evde suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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