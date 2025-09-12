PODCAST CANLI YAYIN

Mersin’de kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü kamerada

Mersin’in Erdemli ilçesinde dönüş yapan kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü kamyonun altında kalarak yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, D-400 karayolu Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde bulunan trafik ışıklarında yaşandı. İddiaya göre, dönüş yapan kamyonun kör noktasında kalan motosiklet sürücüsü Yusuf İbili, aracın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin kamyonun altında kaldığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

