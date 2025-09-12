Mersin’de kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü kamerada

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kendisine mektup yazan öğrencilere sürpriz yaptı

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin kamyonun altında kaldığı anlar yer aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, D-400 karayolu Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde bulunan trafik ışıklarında yaşandı. İddiaya göre, dönüş yapan kamyonun kör noktasında kalan motosiklet sürücüsü Yusuf İbili, aracın altında kaldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü kamyonun altında kalarak yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.