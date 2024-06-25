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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024, 10:15 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024, 10:15

Mersin'de insan ticareti operasyonu: 8 tutuklama

Mersin'de insan ticareti ve fuhuşa yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli ilçesinde bir suç örgütünün iş vaadiyle ağına düşürdüğü kadınları kandırarak zorla fuhuş yaptırdığı, aracılık ve yer temin ettiğini belirledi. Şüphelilerin organize olarak insan ticareti suçunu işlediğinin tespit edilmesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal, doküman ve 1 adet tabanca ele geçirildi.9 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona 5 mağdur kadın da kurtarıldı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, biri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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