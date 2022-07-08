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Mersin'de ilginç olay! Kapıya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Mersin'de ilginç olay! Kapıya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
08.07.2022 21:02

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Mersin'de bahçenin sürgülü demir kapısı arasına sıkışan 6 yaşındaki çocuk itfaiye ekipleri tarafından sağ salim kurtarıldı.

Yaşam Videoları

Olay, merkez Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi'inde bir site de meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sitenin kapısında yakın bir noktada oynayan yabancı uyruklu 6 yaşındaki Süleyman Al Sabah, bahçenin açılan sürgülü kapısı arasında sıkıştı. Çocuğun sıkıştığını gören ailesi ve çevre sakinleri yardıma koşarken itfaiye ekiplerine de haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ekipmanları ile kapıyı esneterek çocuğu sağ salim kurtardı.


Aile ekiplere teşekkür ederken, olayla ilgili de inceleme başlatıldığı bildirildi.

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