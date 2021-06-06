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Mersin’de ilginç görüntü! 5 katlı binanın çatısından sarkan kişi yürekleri ağza getirdi |VİDEO

Mersin’de ilginç görüntü! 5 katlı binanın çatısından sarkan kişi yürekleri ağza getirdi |VİDEO
06.06.2021 21:11
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Mersin'de bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın çatısına çıkan bir şahıs, bir süre asılı kaldığı binanın çatısından 5. katın balkonuna düşerek kurtuldu. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilerek sosyal medyada yayınlandı.


KORKU DOLU ANLAR

İddiaya göre, merkez Yenişehir ilçesi 45 Evler Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde bir şahıs çıktığı 5 katlı binanın çatısında asılı kaldı. Düşme tehlikesi geçiren şahsın yardım çığlıklarını duyan binadaki vatandaşların büyük bölümü balkonlarına çıkarak olayı korku dolu gözlerle izledi. Binanın çatısında bir süre asılı kalarak ölümle burun buruna gelen şahıs, kendini daha sonra 5. katın balkonuna bıraktı. Balkon demirinin üzerine düşen şahsın yardımını evdekiler yetişti. Şahsın binaya hangi amaçla çıktığı ise öğrenilemedi.

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