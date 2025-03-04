Mersin’de feci kaza! Yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 10 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Pozantı- Tarsus Otoyolu Gülek Tüneli yakınlarında meydana geldi. Mehmet Can Ş. yönetimindeki 34 LSS 83 plakalı Kamil Koç firmasına ait İstanbul- Hatay seferini yapmakta olan yolcu otobüsü, Abbasov İsmail yönetimindeki 77 SF 507 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralanan otobüs şoförü ile 9 yolcu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kontrollü şekilde sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı