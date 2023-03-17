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Mersin’de dolu yağışı dolu hayatı felç etti

Mersin’de dolu yağışı dolu hayatı felç etti
17.03.2023 19:29

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘şiddetli yağış ve fırtına’ uyarısı yaptığı Mersin’de, öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü şiddetli yağmur, daha sonra doluya dönüştü. Önce batı ilçeleri Silifke ve Erdemli’de etkili olan dolu yağışı, ardından Toroslar’ın yüksek kesimleri ve kent merkezini vurdu. Öğleden sonra aniden bastıran şiddetli dolu, kentin birçok noktasında hayatı durma noktasına getirdi. Dolu yağışıyla birlikte her yer bembeyaz olurken, doluya cadde ve sokaklarda yakalanan vatandaşlar kaçacak yer aradı. Cadde ve sokaklarda biriken dolu nedeniyle insanlar yürümekte zorluk çekti. Dolu yağışının ardından esnaf, kaldırımlarda ve dükkanlarının önünde biriken doluyu temizledi.

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