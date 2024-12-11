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Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu!
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Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu!

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 18:11 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 18:11

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi’nde, Erdemli Balıkçı Barınağı yakınlarında denizde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin cesedi bulundu. Olta balıkçılarının fark ettiği ve yaklaşık 70 yaşlarında olduğu değerlendirilen şahsın cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarıldı. Ceset, savcının incelemesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk bulgulara göre, şahsın sahil kenarından düşerek boğulmuş olabileceği üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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