Mersin’de dehşet: Eski nişanlısını öldüren astsubay intihar etti

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 20:37 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 20:37

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, eski nişanlısı tarafından öldürülen bir hemşire, hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakkari'de görev yapan Astsubay E.D. (30), Mersin Şehir Hastanesi Doğum Servisi hemşiresi Ayşe Merve S. (30) ile eski nişanlıydı. E.D., eski nişanlısını otomobiliyle takip ederek, genç kadının aracına yaklaşarak tartışmaya başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, GENÇ KADIN VURULDU



Tartışmanın büyümesiyle, Ayşe Merve S., yardım istemek amacıyla araçtan inmeye çalıştı. Ancak, E.D., tabancasını çıkararak eski nişanlısını vurdu. Ayşe Merve S., iki aracın arasına düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

KATİL İNTİHAR ETTİ



Olayın ardından, E.D. öldürdüğü eski nişanlısının aracında tabancasını kullanarak kafasına ateş etti ve intihar etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevre güvenliğini alırken, olay yeri inceleme ekipleri savcı ile birlikte detaylı bir inceleme yaptı.

CENAZELER MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NE GÖTÜRÜLDÜ



İncelemenin ardından, her iki cenaze de otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, cinayet ve intiharın nedenlerini araştırmaya devam ediyor.