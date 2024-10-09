Mersin'de çöp evden tonlarca atık çıkarıldı

Mersin'de bir vatandaşın evinde ve sokakta biriktirdiği tonlarca atık, belediye ekiplerince temizlendi. Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Barış Mahallesi 4516 Sokak üzerinde bulunan ve sosyal medyaya da yansıyan çöp yığınlarının olduğu evde, Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yaptı. Barış Mahallesi Muhtarı Metin İlkyaz ile bölge sakini vatandaşların da daha önce sürekli şikâyette bulunduğu, yakın geçmişte yine zabıta ekiplerinin ikazlarına rağmen atık ve çöpleri biriktirmeye devam eden vatandaşın, evinin etrafına, sokak ve kaldırıma yığdığı tonlarca atık, Çevre Koruma ekiplerince temizlendi.