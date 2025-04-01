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Mersin’de boya yüklü tır devrildi
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Mersin'de boya yüklü tır devrildi

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 22:10 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2025 22:10

Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda boya yüklü tır devrildi. Boyalar yola akarken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Serhat K. yönetimindeki Kıbrıs plakalı tır, Antalya istikametinde seyrettiği sırada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Devrilen tırın dorsesindeki yüklü boya ise yola aktı. Kaza yerine gelen polis ve jandarma ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza sebebiyle yolun Antalya istikameti tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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