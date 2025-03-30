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Mersin’de bayram günü feci kaza: 1 ölü 9 yaralı
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Mersin’de bayram günü feci kaza: 1 ölü 9 yaralı

Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 18:26 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2025 18:26

Toroslar ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada Fatma Tuğba Koç hayatını kaybederken, 9 kişinin tedavisi sürüyor. Kazaya dikkatsizlik ve şerit ihlali neden oldu.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Göze Mahallesi yolunda bayram günü meydana gelen trafik kazası, büyük bir üzüntüye yol açtı. Alınan bilgilere göre, şerit ihlali yapan bir otomobilin neden olduğu kazada, 3 araç çarpıştı ve 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını yürütürken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Fatma Tuğba Koç'un hastanede hayatını kaybettiği, diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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